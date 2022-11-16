"Меньше чем за сутки свое мнение по поводу необходимости украшать столицу и проводить праздничные мероприятия к Новому году высказали более 100 тысяч жителей столицы", — сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

Отмечается, что на данный момент большинство участников считают, что нужно украсить город к праздникам, но массовые концертные мероприятия проводить не стоит. Такой вариант ответа поддержали 54% проголосовавших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать за формат празднования Нового года в столице.

Согласно размещенному на сайте проекта "Активный гражданин" опросу, москвичам предлагают выбрать один из нескольких вариантов празднования Нового года: отмечать, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции; сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции или вообще не украшать город и не проводить праздничных мероприятий.

В среднем обычно голосование на портале длится от 10 до 14 дней.