"Мы подготовили комплексное технико-экономическое обоснование (ТЭО) на новый маршрут, который называем Южным кластером. Это автомобильная дорога общей протяженностью 152 км, она "отмыкает" от федеральной трассы М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ и заканчивается на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Мы предлагаем, что дорога будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км в час. Таким образом, сокращение времени в пути составит до 6-7 часов", — сказал Коваль.

Дорога будет эксплуатироваться на платной основе. Экономический эффект от строительства новой дороги — вклад порядка 1,5 трлн рублей в ВВП на всем этапе реализации проекта, а также четырехкратное сокращение аварийности и смертности на дороге.

"При реализации проекта мы рассматриваем, в том числе, вариант использования механизма государственно-частного партнерства, возможно использование инструментария концессионных соглашений", — добавил Коваль.

"Первоочередным участком станет строительство участка обхода Адлера. Реализация проекта позволит не только добираться быстрее до аэропорта Адлера из центрального района Сочи, но и существенно разгрузит интенсивно развивающиеся районы. Протяженность участка — 7,7 км, на участке будет два тоннеля общей протяженностью порядка 5 км, остальное — эстакады с высотой опор до 40 метров. Участок будет соответствовать второй категории. По результатам нашего исследования, уже в первый год запуска объекта в эксплуатацию мы ожидаем движение по нему в районе 22 тыс. автомобилей в сутки", — сказал первый зампред правления "Автодора".

Расчетное время движения по новой трассе автомобилей от пос. Кудепста (где будет начинаться участок) до аэропорта Сочи — 5-7 минут.

"Мы планируем приступить к детальному проектированию этого объекта и к началу строительно-монтажных работ уже в будущем году. В наших планах — первоочередной участок запустить в эксплуатацию в 2026 году", — сказал Коваль.

Вторым этапом реализации проекта станет III очередь обхода г.Сочи протяженностью 13,6 км. Трафик составит порядка 24 тыс. автомобилей в сутки в первый год эксплуатации. Третий этап — это обход г.Туапсе протяженностью порядка 16,5 км, четвертый — участок от Горячего Ключа до села Агой, примыкание к обходу Туапсе. Длина 4-го участка составит 59 км.

Всего по проекту предусмотрено строительство восьми участков.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет в среднем 10 часов. По словам Коваля, средняя скорость движения в пиковый сезон на отдельных участках не превышает 30 км/ч.

Как сообщалось, согласно поручению президента РФ, госкомпания "Автодор" в