«В течение многих лет эти государства вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны, в том числе во время пандемии и совсем недавно, когда обострился конфликт в Украине. Хотя Болгария, Румыния и Хорватия уже частично связаны шенгенскими правилами, внутренний пограничный контроль со странами шенгена все еще существует, и они не пользуются всеми преимуществами членства. Поэтому требованием в отношении этих стран является признание их частью Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Как отметили в Еврокомиссии, 8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

Как считают в ЕК, расширение перечня стран-членов Шенгенского соглашения сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного сотрудничества правоохранительных органов. За счет отсутствия потери времени на пограничных пунктах облегчатся контакты между людьми, а Европа станет более привлекательной, как самая большая в мире территория без внутреннего пограничного контроля.