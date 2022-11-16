Соглашение предполагает базирование в Казани самолетов Nordwind, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Мы договорились об открытии более 30 внутренних и международных направлений, а также о базировании трех воздушных судов в уже наступившем зимнем сезоне и к лету 2024 года — не менее восьми самолетов. Таким образом, в числе стоящих перед нами задач — развитие аэропорта "Казань" в качестве транзитного хаба Nordwind", — приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Сергея Романцова.

Коммерческий директор Nordwind Антон Маттис отметил, что в летнем сезоне к уже существующим 13 маршрутам из Казани (в числе которых Иркутск, Грозный, Махачкала, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Томск) авиакомпания добавит такие направления. как Горно-Алтайск, Владикавказ, Красноярск, Барнаул и, возможно, международные рейсы. Также будет увеличена частота перелетов на уже существующих направлениях.

Nordwind базируется в московском "Шереметьево". Компания связана с туроператором Pegas Touristik. По данным сайта компании, ее парк состоит из 47 воздушных судов типа Boeing 777/737, Airbus A321/330.

По данным Росавиации, сейчас аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Джет Экспресс", также в аэропорту базируются "Тулпар Эйр" и "Казанское авиапредприятие". Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".