Глава республики отметил, что в Мордовии уже имеется опыт организации туристических маршрутов, приведя в пример тур "Непобедимый адмирал Ушаков", а также тур выходного дня "Зов Торамы", получивший статус национального маршрута России.
"Кроме того, необходимо восстановление исторического облика зданий, расширение гостинично-номерного фонда, благоустройство общественных территорий, организация точек питания, ремонт и строительство дорог", — добавил он.
Здунов также обратил особое внимание на необходимость восстановления усадьбы русского поэта, публициста и революционера Николая Огарева, имя которого носит Мордовский государственный университет.
"Когда-то здесь был парк, каскад прудов. Прошу руководство университета разработать проект развития усадьбы, в том числе с привлечением средств федеральной программы", — сказал глава региона.
Кроме того, как отметил Здунов, Мордовия показала свою эффективность и в плане организации событийных и деловых мероприятий, крупных межрегиональных совещаний, форумов по линии министерств и ведомств.
"По большей части были загружены все гостиницы. Правительству нужно продолжить эту практику", — отметил глава республики.
Здунов напомнил, что республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб".
"Это бренд Мордовии, который мы планируем развивать и дальше", — подчеркнул руководитель региона.