"В рамках нацпроекта развития туризма и гостеприимства мы выиграли более 80 млн рублей. И в следующем году на эти средства будут реализованы не менее пяти проектов по развитию турмаршрутов и создано не менее пяти оборудованных пляжей", — сообщил глава региона Артем Здунов в ходе ежегодного послания Государственному собранию региона в среду.

Глава республики отметил, что в Мордовии уже имеется опыт организации туристических маршрутов, приведя в пример тур "Непобедимый адмирал Ушаков", а также тур выходного дня "Зов Торамы", получивший статус национального маршрута России.

"Кроме того, необходимо восстановление исторического облика зданий, расширение гостинично-номерного фонда, благоустройство общественных территорий, организация точек питания, ремонт и строительство дорог", — добавил он.

Здунов также обратил особое внимание на необходимость восстановления усадьбы русского поэта, публициста и революционера Николая Огарева, имя которого носит Мордовский государственный университет.

"Когда-то здесь был парк, каскад прудов. Прошу руководство университета разработать проект развития усадьбы, в том числе с привлечением средств федеральной программы", — сказал глава региона.

Кроме того, как отметил Здунов, Мордовия показала свою эффективность и в плане организации событийных и деловых мероприятий, крупных межрегиональных совещаний, форумов по линии министерств и ведомств.

"По большей части были загружены все гостиницы. Правительству нужно продолжить эту практику", — отметил глава республики.

Здунов напомнил, что республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб".

"Это бренд Мордовии, который мы планируем развивать и дальше", — подчеркнул руководитель региона.