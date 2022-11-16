Отвечая на вопрос, подписан ли контракт с РЖД на поставку "Ласточек" на следующий год, Мишарин сообщил, что документ находится "в процессе подписания".

"Объем поставок на следующий год определён, контракт стандартный", — сказал он, уточнив, что объем контракта предполагает поставку 110 вагонов плюс еще 50.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос по графику оплаты, идёт согласование всех позиций.

"Главное, что правительство утвердило программу инвестиционную "Российских железных дорог", — добавил Мишарин.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство утвердило инвестпрограмму РЖД на следующий год, её объем превысит 1,07 трлн руб.

Инвестпрограмма компании на 2022 г. утверждена в объеме 847 млрд руб.