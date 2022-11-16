"Со следующей недели у учащихся 1-11-х классов школ начинаются каникулы. В Подмосковье немало мест, где они смогут отдохнуть от городского шума и почувствовать себя частью природы. В каникулы почти 80 парков Московской области приглашают ребят на внеклассное времяпрепровождение", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

На территории арт-пространства Центрального парка Реутова состоятся День психолога, лекторий и арт-терапия для старшеклассников. В парке "Пехорка" в Балашихе пройдет мастер-класс "Основы звукорежиссуры".

Кроме того, школьники могут посетить "Игротеку" в парке "Скитские пруды" в Сергиево-Посадском округе, творческий мастер-класс "Народная кукла" в парке "Дулевский" Орехово-Зуевского округа и др.

Всего в Подмосковье 183 парка культуры и отдыха.