"В "Ласточке" комплектации ЭС1П "Премиум" представлено три класса обслуживания: базовый, эконом и комфорт. В салоне есть все необходимое для комфортного путешествия: кресла с откидывающимися спинками, сидения с индивидуальными розетками, кулеры с питьевой водой; увеличено количество мест для пассажиров с животными до 15, а число санитарных комнат — до 5", — говорится в сообщении.

Вагоны также адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Расписание скоростных поездов останется прежним, добавляет ГЖД. Как сообщалось, скоростной поезд "Ласточка" ежедневно курсирует между Нижним Новгородом и Кировом с 1 июля текущего года. В 2023 году РЖД планируют пуск второй пары "Ласточек" на данном маршруте.