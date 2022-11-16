«Шри-Ланка в октябре приняла 42 тыс. иностранных туристов, это на 41% больше, чем месяцем ранее. Такого успеха удалось достичь благодаря резкому росту турпотока из России, в том числе за счет запуска рейсов «Аэрофлота». Кроме того, это позволило принять стране почти 570 тыс. путешественников за 10 месяцев, хотя число туристов все еще ниже допандемийного 2019 года на 73%», — пишет издание.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), Индия стала лидером иностранного турпотока в январе-октябре, оттуда приехали 95,5 тыс. путешественников. За ней следуют Великобритания (728 тыс.), Россия (57,5 тыс.), Германия (45,4 тыс.), Франция (30,9 тыс.), Австралия (22,8 тыс.), Канада (22,2 тыс.), США (16,5 тыс.), Украина (14,1 тыс.) и Польша (13,8 тыс.)

Как отмечает газета, Россия также заняла второе место по турпотоку на Шри-Ланку в октябре – 6,2 тыс., уступив лишь Индии (8,8 тыс.). Великобритания заняла третье место (4,3 тыс.), за ней следуют Германия (2,8 тыс.) и Австралия (2,1 тыс.). Кроме того, Шри-Ланку посещали путешественники с Мальдивских островов, Канады, Франции, США и Швейцарии.

По словам министра туризма Шри-Ланки Харин Фернандо, в стране рассчитывают по итогам 2022 года принять 800 тыс. туристов и получить доход от отрасли более $1,7 млрд.