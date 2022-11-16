Отмечается, что к 2025 году регион также планирует приобрести два морских судна "Метеор 120М".

Вопрос возобновления регулярных речных и морских пассажирских перевозок делегация Ростовской области обсудила с руководством АО "ЦКБ по СПК им.Р.Е.Алексеева" на форуме "Транспортной неделе-2022" в Москве. Отмечается, что в перспективе реализация проекта позволит связать Ростовскую область водным сообщением с Краснодарским краем и Республикой Крым.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность организации регулярных водных пассажирских маршрутов, конечными пунктами которых станут такие города, как Ейск и Керчь. Уверен, что речные и морские перевозки, несмотря на их сезонный характер, будут пользоваться большой популярностью у жителей и гостей региона", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева.

По данным министерства, делегация Ростовской области также обсудила вопросы поставок электробусов, троллейбусов и автобусов разного класса вместимости с руководством АО "Синара Транспортные Машины" и "Группы ГАЗ".

Отмечается, что в 2023 году Ростовская область планирует выпустить на улицы трех городов (Ростова-на-Дону, Волгодонска и Таганрога) 40 электробусов, а также произвести монтаж 14 зарядных станций.

По данным министерства, у Ростовской области также есть потребность в обновлении автобусного парка. В планах — поставка 32 автобусов для нужд десяти муниципальных образований.