"Институт развития намерен создать сеть туристских информационных центров в регионах округа и благоустроить территории возле них, а также сформировать и продвигать их в интернете на базе портала "ПосетиКавказ", — следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

Данным постановлением вносятся изменения в правила предоставления субсидий Кавказ.РФ, получаемых компанией на управление туристско-рекреационными особыми экономическими зонами туркластера СКФО. Увеличивается число направлений поддержки.

Помимо создания информцентров для туристов, компания теперь сможет направлять средства субсидии и на разработку мастер-планов, концепций туристских территорий Северного Кавказа, организацию фестивалей, ярмарок.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ" в среду, идет разработка мастер-плана туристского кластера Северной Осетии "Солнечный пояс Алании".

Кластер включает в себя южную часть Владикавказа, Пригородный, Алагирский и Ирафский районы республики. Общая площадь проектируемых туристских территорий — более 500 га.

"Документ создается в два этапа — разработка концепции кластера до конца 2022 года и реализация непосредственно мастер-плана в первом квартале 2023 года", — отмечает пресс-служба.

Как следует из закона о федеральном бюджете РФ на 2022 год и плановый период на следующие два года, сумма данной субсидии для Кавказ.РФ в этом году должна была составить более 709 млн рублей, в 2023 и 2024 года планировалось направить по 611 млн рублей.