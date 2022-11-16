"На заседании Генеральной ассамблеи Лиги исторических городов, прошедшем с 14 по 16 ноября 2022 года в южнокорейском городе Андонг в рамках 18-й всемирной конференции, было объявлено о вступлении города Шуша в лиге", — отметили в Управлении.

ЛИГ — это международная платформа, которая включает 126 городов разных стран мира. В ее рамках различные города тесно сотрудничают в целях сохранения историко-культурного наследия, сохранения памятников истории и культуры и повышения своего туристического потенциала.