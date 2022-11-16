Выполнение рейсов на Гоа запланировано три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам на самолетах Boeing 737-800.

В Стамбул будут выполняться три рейса в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям также на самолетах Boeing 737-800.

В настоящее время авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет рейсы из Екатеринбурга в Москву, Сочи и Минеральные Воды.

Согласно расписанию аэропорта "Кольцово", из Екатеринбурга в Стамбул также летает авиакомпания Red Wings. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам, субботам и в период до нового года — по воскресеньям.

Ранее пресс-служба "Кольцово" сообщала, что на Гоа в ноябре запустила рейсы авиакомпания AZUR air. Выполнение рейсов запланировано два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 757-200.

Рейсы между Кольцово и Гоа выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года, когда были прерваны из-за пандемии COVID-19.

Аэропорт "Кольцово" управляется УК "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок.