"Очень порадовала новость о том, что в международном аэропорту "Владикавказ" завершилось строительство нового терминала. Сейчас там устанавливают и тестируют оборудование, обустраивают прилегающую территорию. Открыть объект планируют уже в декабре", — сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале в среду.

За счет открытия нового аэровокзала пропускная способность терминала внутренних линий увеличится с 320 до 500 пассажиров в час.

"Для жителей Северной Осетии и для гостей нашей республики появление современного аэровокзала означает кратное повышение качества услуг, которые пассажиры получают в аэропорту. Сейчас это особенно актуально, потому что за последние 9 месяцев турпоток в Осетию вырос почти на 33%", — пояснил глава республики.

Он добавил, что также растет количество направлений авиаперелетов из Владикавказа: "Сейчас из Владикавказа можно улететь в Стамбул, Екатеринбург, Пермь. Так что новый терминал — это жизненная необходимость для развития сферы авиаперевозок в регионе".

Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт Республики Северная Осетия-Алания, входит в перечень аэропортов федерального значения. В аэропорту действуют два пассажирских терминала: внутренних воздушных линий с пропускной способностью 320 пассажиров в час и международных воздушных линий — 180 пассажиров в час. С 2021 года "Новапорт" вел строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий площадью более 5 тыс. кв. метров.