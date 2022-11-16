"Да, повышенный уровень вводится. Он может разными структурами вводиться, в том числе и министерством транспорта. Как правило на период не более 15 суток действует это распоряжение. В основном это связано с какими-то дополнительными угрозами, возникающими для безопасности полетов", — сказал Черток агентству в кулуарах форума "Транспортная неделя — 2022".

Отвечая на вопрос, как это повлияет на пассажиров, он отметил: "Для пассажиров это ничего не значит. Для пассажиров, как и раньше было объявлено, что они должны прийти немножко раньше. Обычно просят где-то за 3 часа аэропорты (приезжать — ИФ), чтобы вся процедура прохождения досмотра, контроля на входе в здание аэропорта, предполетный досмотр проходил для людей спокойно, чтобы они не опаздывали и не спешили".

Требования к аэропортам, по его словам, "изложены в соответствующем постановлении правительства". "Постановления давно изданы по всем видам транспорта. Там просто усиление мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры", — добавил Черток.

Он отметил, что режим повышенного уровня опасности "может продлеваться, а может не продлеваться, зависит от ситуации". "Это стандартная нормальная практика в соответствии с законом в целях обеспечения защиты жизни и здоровья наших пассажиров и экипажа", — заключил Черток.

О том, что в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" с 10 ноября впервые введен "максимальный уровень угрозы совершения терактов", ранее сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо Ространснадзора в адрес аэропортов и перевозчиков.