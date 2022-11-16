«Число иностранных посетителей Японии в октябре увеличилось до 498,6 тыс., это вдвое больше по сравнению с сентябрем 2022 года. Стремительный рост турпотока в основном был связан с растущим числом путешественников, прибывающих из Южной Кореи», — пишет издание.

Как отмечает газета, иностранный турпоток в октябре этого года все еще на 80% ниже, чем в допандемийном 2019 году.

Согласно статистике, в октябре первое место по числу прибытий с большим отрывом от других стран заняла Южная Корея – 122,9 тыс. На втором месте – Гонконг (36,2 тыс.), замыкает тройку Тайвань (35 тыс.). Далее следуют Таиланд (34,1 тыс.), Китай (21,5 тыс.).

«Чтобы восстановить страну как место, ориентированное на развитие туризма, необходимо добиться резкого роста въездного турпотока. Надо предоставить возможность зарабатывать не только популярным туристическим регионам Японии, но и приглашать туристов в сельские районы для развития устойчивого туризма», — считают в JNTO.

Как сообщает The Japan Times, выездной турпоток Японии в октябре составил 349,6 тыс. человек, это немногим больше, чем в сентябре (319,2 тыс.).

Власти Японии 11 октября сняли большинство ограничений на въезд в страну: отменена квота на число въезжающих туристов и разрешены самостоятельные поездки.