Как заявили в администрации тематического парка в среду, первыми начнут действовать Disneytown, Wishing Star Park и местная гостиница. Однако главный парк "Диснейленда" останется закрытым до дальнейшего уведомления, сообщает агентство "Синьхуа".

"Диснейленд" был временно закрыт 31 октября из-за требований по профилактике и контролю за заболеваемостью COVID-19. Во вторник в Шанхае выявлены два подтвержденных случая локального заражения новой коронавирусной инфекцией и 14 бессимптомных носителей коронавируса, заразившихся локально.