"Все планово, соглашение реализуется. Всплесков кардинальных мы не увидим до реализации инвестпроекта. Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Барнаула является одним из самых масштабных инвестпроектов на сегодняшний день, 70 млн рублей стоит проект. Окончание работ по проектированию с учетом прохождения госэкспертизы запланировано на конец 2023 года, реализация завершения строительства — на 2026 год", — сказал Коровин.

По его словам, в настоящее время аэропорт по перевозкам вышел на исторический максимум.

"По итогам 10 месяцев 2022 года перевезено 539 тыс. человек, такого не было никогда. Прогнозируется перевозка (по итогам года — ИФ) в районе 611 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока связано с влиянием внешней ситуации: в связи с тем, что заграничные перевозки закрыты, Алтай снова становится точкой притяжения для туризма", — отметил Коровин.

Он напомнил, что в настоящее время площадь аэровокзала Барнаула составляет 4 тыс. кв. метров, после модернизации она возрастет до 8,5 тыс. кв. метров.

"На площади 4 тыс. кв. метров обслужить единовременно такое количество пассажиров было невозможно. Аэропорт не выполнял свои функции полноценно. Площадь 8,5 тыс. кв. метров не будет полностью принадлежать пассажирам, там будет находиться ряд федеральных структур, в частности, Роспотребнадзор, досмотровые и другой функционал", — отметил Коровин.

Как сообщалось, губернатор Алтайского края Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков в марте 2022 года подписали инвестиционное соглашение по развитию аэропортового комплекса Барнаула.

В июне "Новапорт" увеличил долю в АО "Авиапредприятие "Алтай", которое управляет аэропортом Барнаула, с 48% до 75% минус 1 акция. Холдинг увеличил долю в предприятии по итогам выкупа допэмиссии его акций, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края — уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акция.

Доли владения перераспределены в связи с планами "Новапорта" построить в аэропорту Барнаула новый терминал за 3 млрд рублей.

Сообщалось также, что обновление ВПП в Барнауле включено в план федеральной программы на 2025 год. На объект в целом необходимо до 10 млрд рублей.

В 2021 году пассажиропоток аэропорта Барнаула увеличился в 1,8 раза относительно уровня 2020 года, до 514,6 тыс. человек, немного не дотянув до исторического рекорда в 532 тыс. человек, достигнутого в "доковидном" 2019 году.

"Новапорт" — один из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.