Мобильный ТИЦ, где будут представлены туристические маршруты в Москву, будет открыт для посетителей с 17 по 20 ноября в исторической части Тюмени на Цветном бульваре, сообщает в среду информационный центр регионального правительства.

Сотрудники турцентра помогут всем желающим запланировать путешествие в столицу. Кроме того, в ТИЦ тюменцы смогут узнать об отдыхе в Москве с помощью VR-очков, отмечается в пресс-релизе.

"Важно, чтобы каждый мог узнавать о туристических направлениях в удобном для себя формате. Одним из таких является мобильный ТИЦ, где можно получить всю самую интересную информацию о туристических объектах, спроектировать свой маршрут и подобрать готовые сценарии путешествия по столице разной продолжительности", — приведены в сообщении слова директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой.