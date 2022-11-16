Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает, что на площади почти 500 кв.м размещено 14 номеров, вместимостью от одного до шести человек, прачечная и комната для персонала. Скоро заработает кафе для постояльцев.

"Изюминка отеля — двухэтажные номера, из которых открывается потрясающий вид на горы", — говорится в сообщении.

В здании сделана качественная шумоизоляция, при заселении гость получает средства индивидуальной гигиены, халат и приветственную тарелку с фруктами. Все номера с уникальным дизайном, собственной ванной и кухонной зоной.

При строительстве отеля также учитывалась возможность разместить детские группы, так как в городе часто проводятся различные мероприятия и соревнования. Так, третий этаж здания рассчитан на размещение в одном номере от одного до шести человек.

Отель адаптирован и для маломобильных граждан: установлен специальный лифт, один из номеров оборудован в соответствии с нормами для комфортного проживания человека с ограниченными возможностями.

В будущем владелец планирует построить на территории отеля баню и бассейн.

Салехард — единственный в мире город, расположенный на широте Полярного круга, старейший город Ямала, столица региона.