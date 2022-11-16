"Это будут полные доброты, любви и юмора трёхминутные мультфильмы. Они заставляют улыбнуться. Например, мультфильм о русалке: Александра Сергеевича силой заставили покинуть юг и возлюбленную, он приезжает в Михайловское и видит в русалке свою любовь. Но попытка поцеловать ее заканчивается тем, что он получает хвостом по щеке", — рассказал Василевич.

По его словам, мультфильмы будут созданы в рамках совместного проекта Пушкинского заповедника и благотворительного фонда "Общество друзей Пушкиногорья" при участии художника Игоря Шаймарданова.

Как сообщалось, с 17 по 20 ноября в поселке Пушкинские Горы пройдет первый фестиваль анимации и литературы "Пушкин и...". В конкурсную программу фестиваля анимации и литературы вошли 40 мультипликационных фильмов.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнер проекта — Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".