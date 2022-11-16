"Шлейф протянулся на 5 км к востоку от вулкана. В городе Северо-Курильске наблюдается пеплопад", — говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км в северной части хребта Вернадского северо-западнее Северо-Курильска. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.