"Из-за неблагоприятных метеорологических условий (отсутствие видимости) два рейса перенаправлены в аэропорт Нерюнгри (Чульман): рейс СУ1751 авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Якутск и ЯК488 авиакомпании "Якутия" Санкт-Петербург-Якутск", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня в аэропорту "Якутск" морозный туман, температура воздуха составляет минус 41 градус. Метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе — 200-350 м.

"Время прибытия в аэропорт "Якутск" ожидается по факту улучшения погодных условий", — отметили в пресс-службе.