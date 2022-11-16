«С 9 по 12 декабря в Москве при поддержке комитета по туризму Москвы пройдет съезд Российского союза туриндустрии. Ключевое мероприятие съезда начнется в 10.00 12 декабря в Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Делегаты услышат отчет о проделанной работе за 2021-2022 годы и узнают об основных направлениях деятельности РСТ до 2025 года. Состоятся выборы президента и правления союза», — сообщает во вторник пресс-служба объединения.

Как напоминают в РСТ, последние три года принесли туристической отрасли немало испытаний. Это остановка международного туризма из-за пандемии коронавируса, прекращение авиасообщения и закрытие аэропортов юга России после 24 февраля, упразднение Ростуризма и многие другие факторы. Влияние всех этих проблем на отрасль будет обсуждаться на пленарной сессии «Перспективы туризма в 2023-2025 годах», которая запланирована на 14.30 12 декабря.

«Задача сессии – вместе с ключевыми экспертами туристической отрасли проанализировать текущую ситуацию и обсудить самые перспективные направления развития. Мы пригласили к участию серьезный состав спикеров — инвесторов, отельеров, туроператоров, представителей быстрорастущих направлений турбизнеса. Уверен, такая дискуссия станет полезной для всей отрасли» — отметил и.о. президента РСТ Илья Уманский.

Принять участие в съезде могут только члены РСТ. В дни его работы для делегатов из регионов будет организована экскурсионная программа по Москве, а 9 декабря состоится благотворительный базар и концерт «Таланты турбизнеса».

Регистрацию для участия можно пройти здесь.