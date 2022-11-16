"В связи с прохождением активного фронтального раздела днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с", — говорится в сообщении МЧС со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.

В сообщении Крымского гидрометцентра о штормовом предупреждении уточняется, что в пятницу температура воздуха резко понизится и составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду по прогнозу гидрометцентра в Крыму ожидается до 15 градусов тепла при юго-западном ветре 8-13 м/с.