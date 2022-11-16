"Предварительно установлено, что 16 ноября в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д.М. Карбышева ввиду технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров произошла задержка трех рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Победа" и "Уральские авиалинии", направлявшихся в города Москва и Сочи", — говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что в настоящее время все авиарейсы вылетели в аэропорты назначения.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержки авиарейсов составили в пределах двух часов.