Как следует из данных аэропорта Хабаровска (Новый), первый рейс на этом направлении был выполнен в понедельник, в дальнейшем рейсы будут осуществляться один раз в неделю на воздушных судах A319.

До пандемии "Аврора" на регулярной основе уже выполняла полеты в Харбин.

Как сообщалось, "Аврора" в 2021 году перевезла 1 млн 68,7 тыс. пассажиров, что на 34% превысило показатель предыдущего года. Флот авиакомпании насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.