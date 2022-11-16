"В этом году оргкомитетом фестиваля принято решение отказаться от многих развлекательных мероприятий. В том числе, не будет конкурса ледовых скульптур. Поскольку событие предновогоднее, ключевой акцент сделан на праздники и конкурсы для детей", — цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

В этом году фестиваль пройдет с 28 ноября по 4 декабря. Самым ожидаемым событием традиционно станет одновременное зажжение 1 декабря новогодних елок на главных площадях Якутска и всей республики. В рамках фестиваля также состоится выставка авторских кукол "Бал снежной долины", экстремальный заплыв любителей зимнего плавания, фестиваль детских талантов "Бриллиантовые нотки", показ якутского кино и спектаклей, открытые соревнования по фигурному катанию и онлайн-трансляция обряда благословения Чысхаана — Хранителя мирового Холода. Фестиваль "Зима начинается с Якутии" проводится в Якутске с 2010 года. В октябре 2016 года он завоевал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Ярославле в номинации "Лучшее событие в области популяризации событийного туризма".