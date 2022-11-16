В этом году фестиваль пройдет с 28 ноября по 4 декабря.
Самым ожидаемым событием традиционно станет одновременное зажжение 1 декабря новогодних елок на главных площадях Якутска и всей республики.
В рамках фестиваля также состоится выставка авторских кукол "Бал снежной долины", экстремальный заплыв любителей зимнего плавания, фестиваль детских талантов "Бриллиантовые нотки", показ якутского кино и спектаклей, открытые соревнования по фигурному катанию и онлайн-трансляция обряда благословения Чысхаана — Хранителя мирового Холода.
Фестиваль "Зима начинается с Якутии" проводится в Якутске с 2010 года. В октябре 2016 года он завоевал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Ярославле в номинации "Лучшее событие в области популяризации событийного туризма".