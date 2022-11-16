"Субсидия будет предоставлена в рамках государственной программы РФ "Развитие туризма". Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета", — говорится в сообщении.

Средства предполагается направить на строительство централизованных сетей, которые обеспечат водоотведение по Байкальскому тракту (самая короткая дорога к озеру Байкал — ИФ). Общая протяженность сетей на первом этапе составит 40,6 км.

"В первую очередь, это необходимо людям, которые живут по Байкальскому тракту. И, конечно же, это еще и тема экологии. Централизованное водоотведение решит сразу целый ряд вопросов", — цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Кроме того, на средства субсидии планируется строительство двух автомобильных дорог четвертой категории. Это подъезды к загородному и санаторно-оздоровительному комплексам (инвестиционные проекты туробъектов поддержаны "Корпорацией Туризм.РФ").

Как уточнили "Интерфаксу" в правительстве региона, подъездные дороги будут проложены к санаториям "Электра" и "Зеленый мыс".