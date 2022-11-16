Так, согласно данным компании Hotel Advisors, на выходных 4-6 ноября загрузка отелей Петербурга достигла рекордной отметки, превысив 80%, что выше, чем в тот же период прошлого года, когда коллективные средства размещения в городе были заполнены на 50%.

По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2022 году событийный туризм вошел в перечень пяти основных причин для посещения Петербурга наряду со встречами с близкими, культурно-познавательными, деловыми и оздоровительными поездками. В частности, уточнили в комитете, культурно-просветительский фестиваль "Единство и свет", посвященный Дню народного единства и проходивший 4-6 ноября в Петропавловской крепости, привлек более 900 тысяч жителей и гостей города.

Уточняется, что, согласно данным Hotel Advisors, ноябрьские цифры загрузки отелей близки к показателям лета 2022 года, когда в разгар сезона с июня по август загрузка гостиниц Петербурга превысила в среднем показатель отелей Сочи (76% против 73% номерного фонда), а в дни крупных городских событий и праздников достигала 100%.