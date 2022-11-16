"Гид проходит подозреваемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть людей (ч.3 ст. 238 УК РФ)", — уточнила Ильина.

Следователи допросили 30-летнего подозреваемого (жителя Новосибирска). Решается вопрос об его аресте.

Старший помощник отметила, что вторым фигурантом этого дела проходит руководитель новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм", отправившей туристов на Ключевской вулкан. Его этапировали на Камчатку. Директор туркомпании арестован до 5 января 2023 года.

Трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек — десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании "Экстрим Тайм". 3 сентября 9 из 12 человек (гид и 8 туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли, затем в течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза. В живых остались только находившиеся в домике. Их, как только позволила погода, эвакуировали спасатели.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.