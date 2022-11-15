«В октябре 2022 года в Израиль въехало 333 тыс. туристов из всех стран мира, что на 25% меньше, чем в октябре 2019 г. С января по октябрь число иностранных туристов составило более 2 млн. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года. Цифры говорят о продолжающейся тенденции к восстановлению въездного туризма в страну», — говорится в сообщении.

По прогнозам министерства, общий иностранный турпоток в Израиль в 2022 году достигнет 2,4-2,6 млн человек.

Среди стран-лидеров по числу туристов в этом году — США (632,5 тыс.), Франция (188, 5 тыс.), Великобритания (143, 6 тыс), Германия (118 тыс.).

Россия, из которой также приехали почти 118 тысяч туристов, заняла пятое место. Турпоток сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2019 года.

В 2019 году Израиль принял 3,7 млн иностранных туристов, в 2021 году — 300 тыс.