"Все авиакомпании продолжают работать, и никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг, пока работают все достаточно устойчиво. Риска банкротства не видим", — сказал Нерадько журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя — 2022".

На вопрос, будет ли продолжена господдержка авиаперевозчиков в осенне-зимнем сезоне, он сказал: "Я уверен, что она будет, поскольку на этот счет уже есть поручение президента РФ".

Речь идет о субсидиях на частичную компенсацию расходов авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов с ноября 2022 по март 2023 гг. Ранее в этом году государством было выделено 100 млрд руб. для поддержки авиаперевозчиков в апреле-октябре. Подумать над продолжением субсидирования в предстоящем зимнем сезоне поручал президент Владимир Путин.

Минтранс РФ работает над выделением из федерального бюджета на эти цели 50,6 млрд руб., сообщал ранее и.о. главы департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Дмитрий Степанко. Замглавы Минтранса Игорь Чалик позднее уточнял, что вопрос находится на согласовании с Минфином.