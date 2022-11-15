Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, за 10 месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта составил почти 10 млн человек. Таким образом, в текущем году данный показатель вырос на 14%.

При этом в целом за прошлый год в аэропорту было обслужено 11,1 млн пассажиров, это рекордный показатель за всю историю его работы. Тем самым показатель 10 месяцев текущего года превысил результат всего прошлого года.

Аэропорт за 10 месяцев 2022 года обслужил на вылет 5,718 млн человек (рост на 14,7%), на прилет — 5,707 млн (рост на 14%).

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По данным Минтранса Краснодарского края, в целом за 10 месяцев 2022 года пассажиропоток аэропортов региона снизился на 32% относительно уровня прошлого года, составив 12,2 млн человек.

Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика".