"Увеличение турпотока, по словам министра туризма и курортов КЧР Расула Текеева, связано с активным развитием туристической отрасли в республике, масштабным строительством объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что региону удается сохранять положительную тенденцию к увеличению числа отдыхающих в республике. Годовой рост турпотока ежегодно растет на 15%.

Как сообщалось, туристический поток в Карачаево-Черкесию в 2022 году, по прогнозам, составит почти 2 млн человек, что на 12% больше, чем годом ранее.

На курортах Карачаево-Черкесии гостей принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов, 17 канатных дорог, 30 горнолыжных трасс общей протяженностью 52 км.