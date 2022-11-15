"Мы нашли технологическое решение восстановления второго железнодорожного пути на Крымском Москву без остановки движения по первому. Думаю за 6-7 месяцев эту работу мы завершим", — сказал Хуснуллин.

По его словам, такое инженерное решение позволит сохранить объем перевозок на полуостров.

"Работы пройдут в плановом, рабочем режиме, без влияния на первый путь", — подчеркнул он.

Ранее правительство России поручило завершить работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна Крымского моста к 1 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение кабмина от 24 октября опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. При этом Хуснуллин сообщал, что запустить движение по второму железнодорожному пути Крымского моста следует раньше 15 сентября 2023 года.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".