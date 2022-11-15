Он отметил, что благодаря этому не только граждане смогут планировать действия с недвижимостью, но и строительный комплекс, исходя из этого, сможет планировать свои силы и мощности, и планово выйти заложенные в пятилетней программе результаты.
Хуснуллин напомнил, что на пятилетнюю программу развития транспорта в РФ фактически будет направлено 13 трлн рублей.
"Это самая большая программа из действующих", — подчеркнул вице-премьер.
Говоря об итогах 2022 года, Хуснуллин сообщил, что, "исходя из прогноза на ноябрь, можно точно сказать, что у нас будет самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю страны".
Пятилетняя программа развития транспорта предполагает, что за пять лет в России будет приведено в порядок около 85% дорожной сети. В рамках пятилетнего плана правительство планирует обеспечить опережающее исполнение целевых показателей президентских указов в данной сфере в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах.
В частности, планируется отремонтировать 110 тыс. км дорог, включая 650 мостовых сооружений. Также планируется построить 46 обходов городов и населенных пунктов.