"К 30 ноября с каждым субъектом планируется подписать пятилетний план-меморандум развития дорог. То есть люди будут знать точно, где какая дорога будет построена в течение пяти лет", — сказал Хуснуллин в выступлении в рамках "Транспортной недели".

Он отметил, что благодаря этому не только граждане смогут планировать действия с недвижимостью, но и строительный комплекс, исходя из этого, сможет планировать свои силы и мощности, и планово выйти заложенные в пятилетней программе результаты.

Хуснуллин напомнил, что на пятилетнюю программу развития транспорта в РФ фактически будет направлено 13 трлн рублей.

"Это самая большая программа из действующих", — подчеркнул вице-премьер.

Говоря об итогах 2022 года, Хуснуллин сообщил, что, "исходя из прогноза на ноябрь, можно точно сказать, что у нас будет самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю страны".

Пятилетняя программа развития транспорта предполагает, что за пять лет в России будет приведено в порядок около 85% дорожной сети. В рамках пятилетнего плана правительство планирует обеспечить опережающее исполнение целевых показателей президентских указов в данной сфере в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах.

В частности, планируется отремонтировать 110 тыс. км дорог, включая 650 мостовых сооружений. Также планируется построить 46 обходов городов и населенных пунктов.