"То, что сейчас, в данный момент, взялись за пункты пропуска, — это очень важно. Колоссальные средства выделены. Но система контроля должна быть очень жесткой", — заявил Мишустин во время осмотра выставки "Транспорт России", заслушав доклад о ситуации с погранпереходами.

Он указал главе Минтранса Виталию Савельеву, что "все должно быть построено вовремя". "Очень прошу здесь — с вашей педантичностью и профессионализмом наших строителей — ничего не упустить", — сказал Мишустин главе Минтранса.

Он подчеркнул, что пункты пропуска — это основа транспортного развития, это "артерии страны", поэтому им нужно уделять особое внимание.

Мишустин отметил, что в этом году на развитие пунктов пропуска выделили около 21 млрд рублей. В следующем году на это планируется направить порядка 25 млрд рублей, а в 2024 году — около 35 млрд рублей.

Он вспомнил, как во время поездки в Амурскую область осматривал пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ (на границе с Китаем). Как пояснил Мишустин, средства на этот переход выделялись несколько лет, но "из-за безалаберности, из-за того, что просто не могли приступить", работы там долгое время не двигались.