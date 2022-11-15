"Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности", — сказал он на пленарном заседании форума "Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях".

"Но мы сохранили парк самолетов. И сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления", — продолжил премьер.

По его словам, российский транспортный комплекс не только смог успешно противостоять всем основным вызовам, но и заложил фундамент для будущего роста.

Кроме того, продолжил Мишустин, недружественные государства попытались изолировать Калининградскую область и "оставить проживающих там людей без энергетики и продуктов питания".

В свою очередь, российские власти в кратчайшие сроки увеличили в пять раз количество судов, задействованных для обеспечения связи региона с остальной страной.