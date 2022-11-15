"В эти выходные, как раз накануне первого серьезного снегопада, который начался в Пушкинских Горах сегодня, специальным колпаком был укрыт обелиск на могиле Александра Пушкина", — говорится в сообщении.

Также защитными конструкциями накрыли плиты на могилах предков поэта в некрополе Ганнибалов и Пушкиных, мраморную балюстраду вокруг него.

В музее напомнили, что в прошлом году, в рамках подготовки к столетию послереволюционного возрождения "Пушкинского уголка" на Псковщине, памятник на могиле поэта отреставрировали, а балюстраду очистили от биозагрязнений.