"Это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России. С вами полностью согласен, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение и сделаем все, чтобы помочь реализовать этот проект", — сказал Путин.

В своем докладе Константинов рассказал, что сейчас ведется работа над концепцией третьей очереди мемориала "Концлагерь "Красный".

"Речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, где в одном месте можно было бы получить полную информацию о всей героической истории нашего полуострова с его вхождения в состав Российской империи и до событий Крымской весны", — сказал он.

Константинов отметил, что после строительства такого комплекса посетители смогут в одном месте получить ответ на вопрос об истоках Крымской весны и каковы ее истоки.

"Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в решении вопросов финансирования, разработки проекта и строительства данного музейно-выставочного комплекса. После его реализации мемориал "Концлагерь "Красный" может стать одним из всероссийских центров патриотического, антифашистского воспитания, где должно побывать как можно больше школьников и студентов из всех регионов России", — заявил крымский спикер.

Он добавил, что в ноябре будут проведены общественные слушания по проекту создания мемориального сквера на месте концлагеря "Картофельный городок" в Симферополе. Эти работы, отметил Константинов, планируется провести за внебюджетные средства и завершить их к 9 мая 2023 года.