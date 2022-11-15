"Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены в феврале 2023 года. Однако подрядчик намерен завершить их досрочно, уже в этом году", — говорится в сообщении.

В настоящее время подрядчик завершил укладку всех трех слоев асфальтобетона на ВПП, предусмотренных контрактом. На завершающей стадии находятся работы по нанесению линий разметки, обеспечивающей безопасность приёма и выпуска воздушных судов, а также укладка асфальтобетона на рулежной дорожке. Кроме того завершаются работы по уплотнению обочин ВПП, длина которой составляет 2,1 тыс. метров, ширина — 42 метра.

Отмечается, что это — первый масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы за последние 50 лет. После ремонта аэропорт сможет принимать более тяжелые самолеты с большей пассажировместимостью. Стоимость работ составляет 561,2 млн рублей.

"Авиаперевозки востребованы. После проведения ремонта взлетно-посадочной полосы мы планируем расширить географию полетов. Уверен, что развитие нашей воздушной гавани положительно скажется на туристической и инвестиционной привлекательности Тамбовской области"", — приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова.

В ходе ремонта аэропорт не прекращал принимать суда и продолжает работать в штатном режиме. Работы ведутся в режиме "технологических окон". Техника выходит на полосу ночью и в перерывах между рейсами.

В настоящее время аэропорт "Тамбов" — единственная воздушная гавань в Черноземье, которая после начала СВО принимает и отправляет регулярные рейсы.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года самолёты после долгого перерыва стали летать из областного центра в Москву. В мае 2022 года после переговоров руководителя региона с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил отмененные в феврале из-за спецоперации рейсы в Москву (с понедельника по пятницу), а также дважды в неделю — в Санкт-Петербург. Летом выполнялись рейсы еще и в Екатеринбург.