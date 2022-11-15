"В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России", — говорится в сообщении.

В ледовом городке также появятся самолеты, вертолеты, портреты великих конструкторов. Как сообщалось, в настоящее время ведется реконструкция аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Проект включает в себя строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома. В основе архитектурной концепции нового терминала лежит образ чума — традиционного жилища народов Севера.