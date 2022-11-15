"Во-первых, в нынешней ситуации новейшие технологии являются подспорьем для демонстрации выставок. Во-вторых, в Европе наше присутствие в настоящее время заморожено. Но мы готовимся к выставочной деятельности с Китаем, когда там прекратится карантин. Есть предварительные планы с Японией, Малайзией, общение с арабскими странами. По всем этим направлением мы работаем. Почти по всем выставкам есть экскурсии на английской языке, они доступны в сети", — сказал Пиотровский.

Он добавил, что неофициальные связи с западными странами существуют. "Все готовы возобновить контакты, когда дела успокоятся", — подчеркнул глава Эрмитажа.

Пиотровский также рассказал, что реставрационные работы в здании Биржи идут так, "как могут идти в нынешних условиях". В реставрационно-хранительском центре "Старая деревня" завершено строительство Лабораторного корпуса, идет работа над библиотекой.

Старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Эрмитажа, начальник Южно-Сибирской археологической экспедиции Константин Чугунов рассказал о важной находке в Туве.

"Мы нашли непотревоженную могилу. Это захоронение очень знатного молодого человека. Красивые вещи, атрибуты. В могиле оказалась стеклянная чаша, которая выполнена ассирийскими мастерами. Где Тува, а где Ассирия? Как это объяснить? Это значимая находка. Есть изделия из золота в традиционном скифском стиле. Все находки привезены в Эрмитаж, готовятся публикации. Есть железное оружие, которое плохо сохранилось. Его надо реставрировать", — отметил ученый.

Заведующий сектором Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, начальник Мирмекийской археологической экспедиции Александр Бутягин добавил, что в рамках его экспедиции был найден небольшой глиняный кувшинчик, в котором находились монеты.

"Сам по себе он очень непримечательный. Мы на месте сделали компьютерную томографию, внутри оказалось 30 монет. Их начал чеканить Александр Македонский, 26 монет его именем, четыре — именем другого правителя. Есть монеты из Македонии, Финикийского побережья. Все это в одном кувшине. Благодаря находке, мы увеличили в четыре раза количество монет такого типа. Ученые считали, что здесь таких монет почти нет. Мы связываем это с событиями IV века, монеты кто-то спрятал", — рассказал Бутягин.