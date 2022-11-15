По информации областного музейного агентства, в данный момент в музее ведется работа по монтажу новой экспозиции: наполняются выставочные залы, возвращаются экспонаты, которые уезжали на время реставрации.

Как сообщалось, реставрационные работы в Доме станционного смотрителя начались в октябре 2018 года. Финансирование привлечено из федерального бюджета.

Музей "Дом станционного смотрителя" — первый в России музей литературного героя. Он был открыт 15 октября 1972 года в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области. Музей воссоздан по повести Александра Пушкина "Станционный смотритель" и архивным документам в сохранившемся здании Вырской почтовой станции.

В пушкинское время здесь проходил Белорусский почтовый тракт, соединявший Петербург с западными и южными губерниями России. Выра была третьей станцией от столицы, где путники отдыхали и меняли лошадей. Тринадцать раз проезжал Вырскую почтовую станцию Пушкин.