«В начале года мы столкнулись с серьезными проблемами с точки зрения поставки оборудования на те канатные дороги, которые мы сейчас строим. Помимо этого, у нас есть масса закупок запасных частей, которые у нас на территории России, к сожалению, не производятся. Мы посмотрели различные рынки, провели переговоры с нашими партнерами, и сегодня мы обеспечены запчастями на 100%, на этот сезон нам ничего не угрожает», — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил Тимижев, к следующему сезону уже есть договоренности и найдены рынки поставки запчастей и оборудования, поэтому проблем на этом поле не предвидится.

Тем не менее, по словам Тимижева, необходимо уже сейчас заниматься локализацией производства запчастей для канатных дорог в России.

«Нам необходимо обеспечить собственное производство современных канатных дорог. Есть предложения по локализации производства, которые прорабатываются нашими партнерами. И в этом направлении ведется совместная работа и Минэкономразвития, и Минпромом», — заключил он.