«В последние годы становится круглогодично востребованным новый для Дагестана вид туризма – промышленный. Гостям республики доступны к посещению Черкесская ГЭС – вторая по величине в Европе, Кизлярский коньячный завод и другие», — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил Габибуллаев, в рамках акселератора промышленного туризма разработаны шесть экскурсий и три региональных промышленных турмаршрута.

По его словам, сочетание природных и климатических особенностей Дагестана и культурно-исторического наследия позволяют ему быть открытым для туристов круглый год. Температура в регионе зимой комфортная – плюс 5-10 градусов. Также в Дагестане туристов привлекает и гастротуризм с блюдами национальной кухни.

Замминистра напомнил, что с этого года в Дагестан реализуется чартерная программа туроператоров «Интурист» и FUN&SUN. Загрузка рейсов в регион составляет 100%. И впервые в Дагестан запускается новогодняя чартерная программа «Зимний Дагестан», которая реализуется туроператором FUN&SUN.