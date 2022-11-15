«Что касается «Архыза», то сейчас там вовсю идет подготовка горнолыжных трасс, работает система искусственного оснежения. Пока погода на Архызе не сильно радует естественным снегом, но курорт у нас один из самых современных, и мы готовы к этому. По нашим предварительным прогнозам, горнолыжный сезон на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкессии начнется в начале декабря», — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил Тимижев, в этом году на «Архызе» сразу планируется открыть для катания и северный, и южный склоны, а также постараться к середине декабря обеспечить готовность всей горнолыжной инфраструктуры.

По его словам, тарифы на ски-пассы остались на уровне прошлого года. Кроме того, туристы могут приобрести их со скидками уже сейчас или во время распродажи в «черную пятницу».