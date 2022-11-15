«Мы видим отличную динамику развития курортного потенциала северокавказских регионов. В частности, за 9 месяцев турпоток только по Дагестану вырос почти на 35%, почти на 33% — в Северной Осетии-Алании, 27% показала Чеченская Республика, 21% — Ставропольский край. Остальные субъекты также прирастают, мы видим качественную и активную работу региональных органов власти, органов местного самоуправления, институтов развития», — сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь, министр туризма и курортов Карачаево-Черкессии Расул Текеев сообщил, что в январе-сентябре регион посетили более 1,6 млн туристов. По итогам 2021 его посетили всего 1,7 млн путешественников.

Министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев сказал, что в регион в этом году значительно выросло количество коротких поездок на выходные – более чем на 30%. Всего за 9 месяцев Ставрополье посетили 1,5 млн туристов.

Как отметил Надыкто, на Северном Кавказе есть два наиболее перспективных направления развития туризма – горнолыжный и бальнеологический.

По словам замминистра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ислама Шаваева, каждая республика может похвастаться своими точками притяжения, а республика – это центр горнолыжного и спортивного туризма.

«У нас второй год подряд республика принимает более миллиона туристов, и динамика сохраняется. Основным вопросом является создание комфортного и безопасного отдыха туристов», — добавил Шаваев.

Заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкто отметил также новый курорт Мамисон в Северной Осетии-Алании, строительство которого началось в этом году. «У него огромный потенциал. Только по предварительным оценкам, мы видим 73 км горнолыжных трасс. Оценочно курорт может принять к 2030 году до 700 тысяч человек», — добавил он.

Он также напомнил о новом проекте развития Каспийского кластера. «Это один из немногих курортов на западном и восточном Кавказе, который позволит развивать не только пляжный туризм, но и бальнеологию», — заключил Надыкто.