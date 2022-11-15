"Аукционный дом "Литфонд" и музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского готовят совместный аукцион, на котором будут выставлены уникальные издания, фотографии, рисунки и другие раритеты, связанные с жизнью и творчеством выдающегося поэта. Часть вырученных средств будет передана в музей", — говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 8 декабря. В настоящее время силами "Литфонда" и мемориального музея идет сбор редкостей, посвященных жизни и творчеству Бродского, прием лотов продлится до 22 ноября.

В частности, как сообщили в "Литфонде", на предстоящем аукционе будет выставлена кассета с записью выступления Бродского в Сорбоне от 11 января 1990 года. Как раз в тот день он познакомился со своей будущей женой Марией Соццани.